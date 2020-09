Stiri pe aceeasi tema

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.822 au fost externate (cu 30 persoane externate in plus fata de ziua precedenta). In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-au inregistrat doua cazuri de deces in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese ajungand la 84. Tinand cont de contextul…

- Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana astazi, 1 august 2020, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 1.491 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19 (cu 27 cazuri in plus fata de ziua precedenta). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.265 au fost externate…

- Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.586 au fost externate. 24.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.612 pacienți asimptomatici au fost externați…

- Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 15 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 34226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24155 au fost externate, dintre care 22049 de pacienți vindecați și 2106 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 12 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.535 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.387 au fost externate, dintre care 21.545 de pacienți vindecați și 1.842 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…