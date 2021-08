Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani.Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (IJSU), conducatorul auto a observat ca iese fum din compartimentul motor, a evacuat imediat calatorii și a sunat imediat dupa ajutor.La…

- Locul nașterii poetului Mihai Eminescu. Biserica in care a fost botezat Mihai Eminescu. Vechi strazi de promenada, cladiri care poarta in ziduri neștiute povești de dragoste sau secretele niciodata aflate ale comercianților de tot soiul. Un ansamblu urban unic in Moldova, o bogație ignorata și abandonata…

- Preasfintitul Parinte Emilian Crisanul a sfintit duminica piatra de temelie pentru viitoarea biserica din localitatea aradeana Sanpaul. Lacasul de cult va avea ca ocrotitori pe toti sfintii romani, informeaza Arhiepiscopia Aradului care citeaza Glasul cetatii. Citește și: Aspecte interesante…

- Situata catre sudul Dorohoi-ului, la niciun kilometru de oraș, așezarea Strahova/Stracova fusese inconjurata de paduri – in mijlocul carora s-a ridicat o bisericuța din lemn inchinata Maicii Domnului… Cea mai mare parte a monografiilor susține, ca data de inceput [1] , anul 1795, in altele se menționeaza…

- Proiectul „ Oglinda memoriei. Biserici de zid, manastiri, biserici de lemn din județul Botoșani” © Nicolae Tomescu (FILM) Biserica de lemn din Vaculești Preot Petru Chirila, Parohul Bisericii de lemn realizator: Nicolae Tomescu imagine: Nicolae Tomescu și Alexandru Iurea montaj: Alexandru Iurea

- Un barbat in varsta de 49 de ani din judetul Botosani este anchetat penal dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19 cu a treia doza de Pfizer, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, barbatul s-a prezentat la un…

