Doi hunedoreni, printre premianții unui prestigios premiu în Franța Doi hunedoreni se numara printre laureații unui prestigios premiu in Franța. Este vorba de premiile ”Societe d’Encouragement au Progres (Societatea pentru Incurajarea Progresului Umanitații), in cadrul carora sunt premiate personalitațile care au adus contribuții insemnate la progresul umanitații. In acest context, este vorba despre reputatul prof.univ.dr.ing. Iosif Andraș de la Universitatea din Petroșani și despre actualul consilier special pentru dezvoltare economica al eurodeputatului Iuliu Winkler, Gheorghe Francisc Grun. Cei doi au fost distinși cu medalia de bronz,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele Comunei Șoimuș au fost anulate. La fel ca la Deva sau Petroșani, și autoritațile locale din comuna Șoimuș au The post Zilele Comunei Șoimuș au fost anulate appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Peste 130 de hectare de teren, intre care 18 hectare de padure, au fost cuprinse de flacari in urma unor incendii de vegetatie uscata care au avut loc, in zilele sfarsitului de saptamana, in mai multe localitati din judetul Hunedoara.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Acum, in plina criza de echipamente medicale, o companie din Hațeg a fost solidara cu mai multe unitați sanitare, unitați de poliție și de jandarmerie, atat din județul Hunedoara cat și din județele Cluj și Timiș. In acest sens, firma ADACONI din Hațeg a donat zeci de mii de maști de protecție de…

- Prefectul de Hunedoara a confirmat, pentru Libertatea, ceea ce presa locala a scris azi: o colega de-a celor 12 cadre medicale care și-a dat demisia e infectata cu coronavirusLa doar o zi dupa ce aproape intreaga secție ATI a spitalului din Oraștie, Hunedoara a demisionat, Digi24 anunțand ceva mai tarziu…

- Consilierii locali ai Partidului Național Liberal din municipiul Hunedoara vor ca sumele destinate organizarii unor festivitați, precum Zilele Hunedoarei, sa fie redirecționate pentru partea medicala. Daniela Logofatu, consilier municipal la Hunedoara, spune ca aleșii Partidului Național Liberal…

- Medicii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva solicita oamenilor sa vina la consultatii doar in situatiile care pot fi catalogate ca fiind de urgenta, in acest fel evitandu-se aglomeratia si limitandu-se posibilitatile de propagare a virusului COVID-19., anunta Agerpres.Daca…

- Ca in fiecare an, politistii rutieri au participat, cu ocazia zilei de 1 Martie, la o acțiune cu caracter preventiv, in trafic, in principalele localitati din judet. De aceasta data, au fost vizate doamnele si domnisoarele aflate la volan, care au fost „trase pe dreapta” si „sancționate” cu…