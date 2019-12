La data de 24.12.2019, Judecatoria Focșani a emis doua mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, privind doi tineri in varsta de 24 respectiv 23 de ani, condamnați definitiv cu pedepse de 2 ani și 8 luni, respectiv 2 ani și 6 luni inchisoare cu executare, pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat. In baza mandatelor, […] Articolul Doi hoți din Gugești, arestați și incarcerați, in ajunul Craciunului apare prima data in Monitorul de Vrancea .