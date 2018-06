Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru șoferii din Timișoara. Primarul Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca parcarea Modex, aflata chiar in centrul Timișoarei, va disparea in cațiva ani. Asta pentru ca in proiectul de reabilitare a Pieței Victoriei este prevazut ca parcarea sa fie transformata…

- Una dintre cele mai mari lecturi publice din Romania a ajuns la cea de a treia ediție. ConCentrica. Semnal literar este un eveniment organizat de Biblioteca Județeana Timiș, care se va desfașura joi, 24 mai, de la ora 12,00 in Piața Libertații din Timișoara.

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp la Facultatea de Muzica a Universitații de Vest din Timișoara, situata in Piața Libertații. Trecatorii au putut observa un fum gros ieșind din cladire, iar pompierii au fost alertați la 112. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale, iar din primele…

- Nu am vazut niciodata așa ceva. Poți sa stai tot timpul cu telefonul pornit, sa faci poze – e replica rostita, in Piața Victoriei, de o doamna respectabila, care vorbea la telefon. Admira, in acest timp, Fantana cu Pești, devenita jardiniera ad-hoc. Timișoara este, pana duminica, o casa a florilor,…

- Va reamintim ca, in total, autoritațile locale și județene s-au angajat ca vor realiza o lista de 20 de obiective culturale pana in anul 2021, an in care Timișoara va deveni Capitala Culturala Europeana. Din aceste proiecte, a caror valoare insumeaza 123 de milioane de euro, doar doua sunt…

- Un judecator de la Tribunalul Timiș a fost implicat intr-o altercație intre doua grupuri, in zona Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Magistratul și inca o persoana din grupul rival au fost raniți, informeaza HotNews.ro. Polițiștii și procurorii fac o ancheta in acest ...

- Bataie in centrul Timișoarei, in zona Catedralei, in aceasta dimineața! Patru persoane au ajuns la spital, pentru in grijiri medicale, printre care și un judecator. ”In jurul orei 5 dimineața am avut o sesizare cu privire la un scandal cu mai multe persoane, pe raza municipiului Timișoara, in zona Catedralei.…