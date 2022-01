Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii care la sfârșitul lunii octombrie au ucis cu o deosebita cruzime o fetița de doi ani la Ciocana, au fost aduși astazi din nou în fața magistraților. Judecatorii de la Ciocana urmeaza sa se expuna asupra prelungirii masurii de arest. Procurorii îi vor pe cei doi indivizi…

- Un barbat, din orașul Bolintin Vale, este cercetat de polițiști sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, fiind banuit ca agresat un barbat din București, care ulterior a decedat. La data de 9 ianuarie a.c., ora 20.32, polițiștii din cadrul…

- Trei adolescenti care au atacat cu topoarele in noaptea de Revelion doi frați din comuna Ticusu Vechi, judetul Brasov, si l-au ucis pe unul dintre ei, au postat pe pagina de Tik Tok un mesaj revoltator: „V-am executat!”. In urma cercetarilor, tanarul de 17 ani a ajuns dupa gratii, iar celalalt adolescent…

- Angajații Batalionului de patrulare și Reacționare Operativa al DP mun. Chișinau de comun cu ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Botanica au reținut în flagrant doi tineri, în timp ce sustrageu catalizatorul de la automobilul ,,Toyota”, ce era…

- Au aparut primele imagini din ziua in care Antonia, fetița de patru ani din Arad, a fost ucisa de tatal sau vitreg. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere, barbatul este surprins cum transporta geamantanul in care se afla corpul neinsuflețit al copilei care, ulterior, a fost gasit pe camp…

- Crima odioasa din Arad a ingenuncheat o țara intreaga. Mama fetiței se afla la spital in timp ce fiica ei a fost ucisa cu sange rece, incendiata și mai apoi abandonata pe un camp de langa un cimitir. Ulterior, au ieșit la iveala noi informații conform carora copila de patru ani avea autism. Iata unde…

- Tanarul de 23 de ani retinut in cazul fetei omorate la Arad a recunoscut crima. Barbatul le-a declarat anchetatorilor ca in timp ce concubina sa, mama fetei, era in spital pentru a naste, a dat-o cu capul de pereti pe fata, deranjat ca aceasta voia sa se joace cu el.

- Procurorul de caz, cel care se ocupa de ancheta morții fetiței din Arad, face primele declarații pe acest subiect. Conform acestuia, inițial, tatal vitreg nu a recunoscut nimic, ba mai mult decat atat, in fața partenerei sale, dupa crima, a spus ca minora este prin vecini.