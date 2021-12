Stiri pe aceeasi tema

- Dupa condamnarea din 2019 pentru sclavie, in Anglia, un vrancean acum in varsta 29 de ani va fi adus in Romania, pentru a-și executa pedeapsa de 10 ani. Acesta a fost judecat la acel moment la Curtea Coroanei din Blackfriars (Blackfriars Crown Court), Regatul Unit, impreuna cu doi frați de-ai sai, toți…

- Polițiștii de la Biroul de Droguri și Crima Organizata din Dublin au interceptat luni seara doua mașini in Blanchardstown și au confiscat suma de 414.000 de de euro, informeaza publicația Dublin Live.

- Doi romani, frate și sora, care conduceau o rețea de prostituție cu escorte care furnizau și cocaina clienților din hoteluri, au fost condamnați la inchisoare in Mare Britanie. C., 27 de ani, și V., 24 de ani, impreuna cu asociatul lor, S., 51 de ani, exploatau femei vulnerabile in scopul caștigului…

- In primele 10 luni din 2021 au fost deschise peste 309.000 de joburi noi, cu aproximativ 10.000 mai multe decat cele disponibile pe intreg parcursul lui 2020, potrivit datelor publicate marti de o platforma de recrutare de personal.

- In urma schimbului de informații dintre polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud și polițiști din cadrul Poliției Naționale din Spania – Unitatea de Rapiri Madrid, prin intermediul atașaților de afaceri interne și in urma unor acțiuni de amploare, la data de 30…

- Sapte persoane au fost condamnate luni de catre o Curte cu Jurati din Pas-de-Calais la pedepse de pana la cinci ani de inchisoare – dintre care doi ani cu suspendare -, acuzate de faptul ca au sechestrat si au supus ”torturii si unor acte de barbarie” trei romani pe care-i suspectau de faptul ca erau…

- Cei doi tineri, ambii de 22 de ani, sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane, proxenetism si trafic de droguri de risc, fapte comise pe teritoriul Spaniei.Curtea de Apel Constanta a respins aseara mandatele europene de arestare emise…