- FC Arges a stabilit in mare masura nucleul de baza in jurul caruia se va forma lotul pentru urmatoarea editie de campionat. Conducerea clubului din Trivale a parafat noi intelegeri cu 11 jucatori, majoritatea dintre acestia componenti de baza si in sezonul recent incheiat, dar si cu doi noi fotbalisti.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 37 de contracte de finantare, in valoare totala de 196.519.286,17 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 16 proiecte vizeaza atat modernizarea unor…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a semnat patru contracte pentru achizitia de medicamente si de reactivi.Firmele castigatoare sunt ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIA, DIAMEDIX IMPEX si COMPANIA NATIONALA UNIFARM.ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIADescrierea contractulu:…

- CSȘ Blaj s-a calificat intre primele șase echipe din țara la juniori! Performanța remarcabila, cu repetiție! Rezultat extraordinar realizat de echipa de juniori a CSȘ Blaj, care s-a calificat intre primele șase formații din țara la aceasta categorie competiționala. Sub comanda reputatului antrenor Alexandru…

- Cifra inseamna aproximativ 60 la suta dintre medicii aflati in relatii contractuale cu CJAS. Directorul general al CJAS Harghita, Duda Tihamer, a declarat ca din totalul de contracte incheiate, 46 sunt in mediul rural si 37 in mediul urban. Impartirea pe zone este urmatoarea: zona Miercurea Ciuc – 20…

- Ripensia Timisoara a obtinut trei puncte mari pe taram gorjean, cu deja condamnata Pandurii Tg. Jiu. Ros-galbenii s-au impus cu 3-0 si au acum un avans de patru puncte fata de maramuresenii de la Comuna Recea, contracandidata la evitarea pozitiei de baraj. „Ripi” a marcat devreme prin Mihai Ene (min.…

- Ripensia Timisoara a facut egal cu Comuna Recea, intr-un duel intre echipe care stiau deja ca vor evolua in play out in partea a doua a stagiunii. Antrenorul Cosmin Petruescu s-a confruntat si cu mici probleme de lot inaintea fluierului de start. S-a incheiat 0-0 desi gazdele au fost mai aproape de…

- # Sunteți un antreprenor cu experiența și vechime in domeniul infrastructurii spitalicești. Cum ați inceput? Care au fost primele experiențe, primele proiecte? – Daca vorbim de experiența ca antreprenor, primele investiții ale mele in domeniul sanatații au fost in jurul anului 2002, cand am preluat…