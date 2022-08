Au fost alaturi unul de celalalt cand mama lor a murit, dar acum traiesc la mii de kilometri distanța. La 25 de ani de la moartea prințesei Dianei, fiii ei, William și Harry, sunt mai indepartați ca niciodata. In timp ce William, numarul doi in ordinea succesiunii la tron, a depașit pragul de 40 de […] The post Doi frați instrainați first appeared on Ziarul National .