- Doi barbati aflati la munca in Franta au fost dati disparuti, dupa ce mama lor, din judetul Neamt, nu a mai putut lua legatura cu ei din luna iunie, potrivit news.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt au anuntat ca politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala…

- ■ competiția se va desfașura la anul, in localitatea Saint Memmie ■ micuții sportivi romașcani au luptat cu alți colegi de la 11 cluburi din Romania ■ Clubul Bao a obținut calificarea pentru 14 echipe la probele tehnice și pentru cinci, la probele de lupta ■ O parte dintre sportivii de la Clubul Bao…

- Aproximativ 4,5% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (9,4 milioane de persoane) lucrau in 2020 in sectorul agriculturii, silviculturii si pescuitului, iar in randul regiunilor UE (NUTS 3) cea mai ridicata rata a angajarii era in doua regiuni din Romania: Vaslui (61,7%) si Neamt (51,4%),…

- Alexandra, primul copil din Romania caruia i-a fost implantata o inima artificiala are o poveste de viața cutremuratoare. Era și mama, și tata pentru cei trei frați ai ei, deoarece parinții erau plecați la munca in strainatate, pentru a le oferi un trai mai bun.

- Cu respect și bucurie i-am conferit astazi, 28 septembrie 2023, in cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Deva, titlul de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Deva doamnei Ana-Maria Rugescu. Este un titlu onorific acordat in semn de recunoștința pentru activitatea și serviciile…

- „Dialogul cu autoritatile influenteaza modul in care Romania este atractiva pentru noi si noi investitii in Romania sau pentru dezvoltarea celor existente. De asemenea, poate influenta si calitatea masurilor care se iau in final, pentru ca acum vorbim despre ceva ce este concret, se va intampla in urmatoarele…

- 4500 de persoane au suferit accidente la locul de munca anul trecut, dintre care 99 și-au pierdut viața, potrivit datelor Inspecției Muncii. O treime dintre accidentele mortale au loc in sectorul construcțiilor.Inginerul Adrian Ispașoiu este președintele Asociației Romane pentru Securitate și Sanatate…

- Exista locuri de munca in Romania unde salariul de baza e 8.000 de lei, primii angajații fiind cooptați in Mioveni, insa este nevoie de mana de lucru in toata țara. Primești și un apartament, iar condițiile sunt ca in Germania sau Franța. Locuri de munca in Romania. Cum poți sa caștigi 8000 de lei pe…