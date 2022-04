Doi fraţi din Doljeşti Neamț au murit într-un incendiu care le-a cuprins casa Doi frati din comuna Doljesti, o femeie de 61 de ani si un barbat de 63 de ani, au murit intr-un incendiu care le-a cuprins casa, in noaptea de sambata spre duminica. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca doua din cele trei butelii care se aflau in interiorul locuintei au explodat pana la sosirea pompierilor iar tavanul casei s-a prabusit. „La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta generalizat la intreaga locuinta cu posibilitatea propagarii la o alta locuinta invecinata, aflata la o distanta de aproximativ 5 metri. Din pacate, in interiorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

