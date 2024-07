Doi fraţi din comuna Unirea, în arest pentru tentativă de omor Judecatorii de la Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de doi frati din comuna Unirea, deferiti justitiei pentru tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, cei doi inculpati au batut si injunghiat dou tineri din localitate. Incidentul violent a avut loc in seara zilei de 8 februarie, intr-o parcare din comuna Unirea. Cei doi inculpati au fost arestati preventiv pe 10 februarie, iar la sfarsitul lunii mai au fost trimisi in judecata. Politistii doljeni au explicat ca victimele au suferit leziuni care le-au pus viata in pericol.„In seara zilei de 08 februarie, politisti… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

