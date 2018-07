Stiri pe aceeasi tema

- Drama pentru o familie din comuna Braloștița din județul Dolj. Cei doi copii, unu de 9, și altul de 14 ani, au murit inecați in raul Jiu, in zona Filiasi. Primul minor a fost gasit aseara, iar pentru cel de-al doilea au fost reluate cautarile abia in aceasta dimineața. Trupul celui de-al doilea minor…

- UPDATE: Copilul de 14 ani a fost gasit și el inecat. Un copil de 9 ani, din Braloștița, a fost gasit inecat, ieri, in Jiu, in zona Filiași. Acesta ar fi plecat cu alți doi minori, fratele de 14 ani ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, un baiat in varsta de 9 ani din localitatea Bralostita a fost gasit inecat in Jiu, in zona Filiasi, sambata seara.Baiatul ar fi plecat la scaldat cu alti doi copii, printre care si fratele sau in varsta de 14 ani. Ceilalti doi copii…

- Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei 09.45, pe Bulevardul Timisoara din Capitala. La fata locului s-au mai multe echipaje de politie si procurorii care au demarat cercetarea la fata locului. Cei doi barbati au fost identificati, unul fiind in varsta de 52 de ani, iar celalalt in…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, pompierii au fost solicitati sa intervina marti seara la o garsoniera situata pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari pentru salvarea a trei persoane gasite inconstiente in locuinta, iar la fata locului au fost trimise mai…

- Un copil in varsta de sapte ani s-a inecat luni seara, in mare, in zona plajei Modern din municipiul Constanta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, fara succes insa, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…