Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati adolescenti de 13 si 15 ani si-au pierdut viata, aseara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren, la o trecere peste calea ferata din Bistrita-Nasaud. Soferul, care a scapat teafar, le-a spus politistilor ca pur si simplu nu a vazut indicatorul de oprire. In tren se aflau 20…

- Avea doar 11 ani și toata viața inainte. Raisa se bucura de o copilarie frumoasa, de fratele ei mai mic, parinți, bunici și prieteni, insa a decedat ieri dupa ce a fost lovita mortal de un polițist pe trecerea de pietoni. Ce a aparut astazi in locul impactului tragic

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O fetița a fost LOVITA de o mașina pe trecerea de pietoni, pe Bulevardul Incoronarii ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O fetița a fost LOVITA de o mașina pe trecerea de pietoni, pe Bulevardul Incoronarii La data de 10 ianuarie 2022, in jurul orei 18.00, pe Bulevardul Incoronarii…

- O masina ramasa pe calea ferata in urma unui accident rutier a fost lovita de un tren de persoane care circula pe ruta Miercurea Ciuc – Marasesti, a informat ISU Bacau. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a declarat ca accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in cartierul Plopu…

- Soția șoferului, care a murit intr-un accident pe șoseaua Balcani, dupa ce mașina le-a fost lovita de un TIR aduna probe. Aceasta a scris o postare prin care roaga pe cei care au imagini cu momentul accidentului sa le prezinte. „Poliția vrea acum sa dea vina pe soțul meu”, spune femeia. Totodata, oamenii…

- ”112, care va e urgența??” / ”O pisica era sa fie lovita de o mașina și e speriata!” – e doar un exemplu de apel URGENT al bistrițenilor la 112. Numarul unic de urgența 112 este dedicat URGENȚELOR, ca sunt din trafic, medicale, incendii, etc. Doar ca unii confunda acest serviciu și suna cu fel și fel…

- La data de 16 noiembrie 2021, in jurul orei 08,00, o femeie de 45 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Pacii din municipiu, a acroșat o minora de 14 ani, din Blaj, care traversa strada, in zona unei treceri de pietoni. In urma accidentului, minora a suferit leziuni…

- Astazi, la ora 15:46, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați sa intervina la un accident de circulație, produs pe strada Porolissum. Din primele verificari efectuate la fața locului, a reieșit ca, un autoturism, condus de o femeie de 28 de ani, din Zalau, a surprins și accidentat…