- Doi frați care se aflau, sambata seara, la pescuit, pe o balta din Mangalia s-au electrocutat, au cazut in apa și au murit. Polițiștii au deschis un dosar penal, transmite Mediafax.Pompierii din cadrul ISU Dobrogea al județului Constanța au intervenit, sambata seara, pentru a salva doi frați,…

- Sapte persoane, printre care si patru copii, s-au aflat in pericol de inec, miercuri, la Mangalia, iar dintre acestea un adult se afla in stare grava, fiind resuscitat de catre cadrele medicale. In ciuda eforturilor depuse, el nu a mai putut fi salvat. Barbatul avea 47 de ani si era din judetul Cluj,…

- Patru barbati au murit sambata, in judetul Braila, in timp ce se aflau la pescuit, doi dintre ei electrocutandu-se dupa ce firele unditelor au atins liniile electrice de tensiune, iar ceilalti doi inecandu-se, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila.Un barbat de 42 de ani, din Braila,…