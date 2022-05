Stiri pe aceeasi tema

- Update: Doi frati de 17 si 21 de ani au murit inecati intr-o balta adanca de patru metri. Tragedia a avut loc langa lacul de acumulare de pe raul Olt, din Ionesti, unde cei doi mersesera la scaldat, a anuntat ISU Valcea.

- Tragdia a avut loc sambata dupa-amiaza, intr-o balta adanca de patru metri, langa lacul de acumulare de pe raul Olt, din comuna Ionesti. Cei doi frați, de 17, respectiv 21 de ani, se aflau in zona la scaldat. Potrivit ISU Valcea, citat de Agerpres , cei doi frați au fost gasiti si scosi la mal intr-un…

- Doi frati de 17 si 21 de ani au murit inecati intr o balta adanca de patru metri. Tragedia a avut loc langa lacul de acumulare de pe raul Olt, din Ionesti, unde cei doi mersesera la scaldat, a anuntat ISU Valcea, conform Agerpres.ro.Potrivit sursei citate, cei doi au fost gasiti si scosi la mal intr…

- Tragedia s-a produs miercuri dupa-amiaza 20 aprilie, pe un lac impartit de doua localitati - Marcea - Ionesti si Galicea, ambele din judetul Valcea. Localnicii au intervenit rapid cu o platforma de tractare.

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost solicitați miercuri, in jurul orei 14.00, pentru salvarea unei persoane, dupa ce un autoturism a cazut in lacul de acumulare Babeni, de pe raul Olt, in localitatea Ionesti, sat Marcea. Soferul, o femeie, a pierdut controlul autoturismului, care a sarit…

- Tragedia s-a produs miercuri dupa-amiaza, 20 aprilie, in localitatea Marcea din Ionesti - Valcea. Localnicii au reusit sa scoata masina din apa inaintea interventiei salvatorilor profesionisti.

- Pompierii au luptat sa stinga un incendiu ce a izbucnit la o casa din județul Olt. Din pacate, s-a aflat ca doua persoane au fost gasite fara suflare, fiind vorba despre o mama, o femeie in varsta de 85 de ani, și fiul acesteia. Incendiul ce a afectat locuința celor doi oameni s-a produs in […] The…

- Accidentul produs miercuri seara pe DN1B este printre cele mai grave inregistrate in ultima perioada in județ. Doua persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un camion. Cele doua victime, o femeie și un barbat, au ramas incarcerate in autovehicul. Acestea au fost scoase…