- Razboi in Ucraina, ziua 36. Armata rusa incearca sa se repozitioneze in Ucraina, va mentine presiunile asupra Kievului si a altor mari orase si va intensifica ofensiva in regiunea Donbas, afirma secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenb

- RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii Forțele ruse au inceput…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 32-a zi de razboi. Forțele ruse continua sa bombardeze mai multe orașe din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a atacat cu rachete Liovul, a preluat controlul asupra orașului Slavutici și a bombardat suburbiile din estul și vestul orașului Kiev.

- Un caz dramatic a fost descoperit de jurnaliștii ucraineni, doi frați lupta in același razboi, dar de pe baricade diferite. In timp ce unul este general in armata lui Putin, celalalt lupta pentru libertatea Ucrainei. Jurnaliștii ucraineni au vrut sa afle mai multe despre acest caz și au realizat un…

Armata ucraineana a anuntat ca fortele sale au respins o noua ofensiva a trupelor ruse asupra orasului Mariupol, care de mai multe zile este asediat, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Armata rusa din Ucraina incearca sa ia prin invaluire forțele ucrainene din estul țarii, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea publicata diminica dimineața privind situația razboiului.

- O coloana de blindate a forțelor de invazie ruse a fost prinsa intr-o ambuscada a armatei ucrainene. Un tanc rusesc T-72 și un blindat au fost distruse, dar și alte vehicule militare. Astfel de imagini au tot ap[rut pe rețelele de socializare de cand a izbucnit acest razboi ruso-ucrainean, forțele ucrainene…

- Sursa foto: Wikipedia / Mil.ru Forțele armate ucrainene au lovit o nava de razboi a marinei ruse in Marea Neagra, scrie luni Ukrinform , citata de G4Media. Anunțul a fost facut de Serhiy Bratchuk, un purtator de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale Odesa, potrivit…