- De-a lungul celor 50 de zile de captivitate in Gaza, frații Noam și Alma Or au fost alinați de un singur gand: revederea cu mama lor, de care fusesera desparțiți pe 7 octombrie, in timpul atacurilor brutale ale Hamas asupra comunitații lor, relateaza CNN.

- Armistitiul dintre Israel si Hamas, care a dus la eliberarea de ostatici, prizonieri si ajutoare de urgenta in Fasia Gaza, intra luni in a patra si ultima zi, pe fondul discutiilor pentru prelungirea acestuia, relateaza AFP. In noaptea de duminica spre luni, miscarea armata islamista palestiniana a…

- Doua persoane cu dubla cetațenie, romana și israeliana, care se aflau printre ostaticii deținuți de gruparea terorista Hamas, au fost puse in libertate, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Dupa aceasta punere in libertate, mai sunt patru persoane cu dubla cetațenie, romana și…

- Emily Hand, in varsta de 9 ani, aflata timp de 50 de zile in captivitatea Hamas, s-a reunit cu tatal ei, Tom, care crezuse inițial despre ea ca a fost ucisa in atacul din 7 octombrie, relateaza CNN și The Times of Israel.Fetița face parte din grupul de ostatici eliberat de Hamas sambata, in a doua zi…

- Printre persoanele eliberate in cursul zilei de ieri de teoriștii Hamas se afla și o romanca. Este vorba despre Danielle Aloni, cu dubla cetațenie israeliano-romana, alaturi de fiica sa de 6 ani, Emilia Aloni, potrivit listei numelor ostaticilor publicate de CNN.

- Dupa aproape sapte saptamani de razboi, vin si vesti bune din Fasia Gaza. 13 femei si copii, tinuti ostatici de Hamas, vor fi eliberati astazi, la ora 16. Cu o zi mai tarziu insa decat se anuntase initial. Armistitiul dintre cele doua tabere a intrat in vigoare vineri dimineata si pare sa fie respectat…

- Guvernul israelian si Hamas au convenit, miercuri, asupra unei pauze de patru zile a luptelor pentru a permite eliberarea a 50 de ostatici detinuti in Gaza in schimbul a 150 de palestinieni incarcerati in Israel, precum si intrarea ajutorului umanitar in enclava asediata. Conform acordului de armistitiu,…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…