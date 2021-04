Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții AUR anunța ca i-au primit in partidul lor pe doi dintre fondatorii USR, respectiv pe Raluca Amariei, fost vicepresedinte USR la nivel national si fost lider al filialei judetene Sibiu a USR, și pe Dan Radulescu, fost deputat USR, membru fondator și președinte al filialei județene…

- La mai puțin de doua saptamani de cand invita oamenii sa iasa in strada impotriva restricțiilor impuse in contextul pandemiei, senatorul independent Diana Ivanovici Șoșoaca sprijina o noua campanie. Noul miting ar urma sa aiba loc sambata, in centrul Bucureștiului. Senatoarea a retransmis la miezul…

- Peste o mie de persoane protesteaza, duminica, la Palatul Parlamentului, impotriva vaccinarii. Manifestația a fost promovata de liderii AUR, iar la protest participa președintele partidului, George Simion și co-fondatorul Alianței, Claudiu Tarziu.

- Co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a aratat, duminica, la Antena3, cum sunt apreciate la nivelul conducerii AUR conduita si declaratiile publice recente ale senatorului Diana Sosoaca. George Simion: "Ce-as putea sa ii reprosez doamnei Sosoaca (referitor la petrecerea…