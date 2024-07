Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca miercuri cu Maccabi Tel Aviv, in manșa secunda din turul 2 preliminar Champions League. Roș-albaștrii vor folosi, in mare, aceiași titulari ca in partida de pe stadionul Steaua, din prima manșa, cand scorul a fost 1-1. Va fi o schimbare fața de turul de la București. Daniel Popa, criticat…

- Fostul agent special a declarat pentru Business Insider ca lunetistul Secret Service care a salvat la limita viața fostului președinte Donald Trump este posibil sa fi pierdut secunde cruciale din cauza unui numar de factori, inclusiv caldura extrema, lipsa unei intariri anti-spion și o concentrare probabila…

- Gigi Becali (65 ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat stadiul in care se afla urmatoarele mutari ale campioanei en-titre. FCSB se pregatește pentru un nou sezon intens. Campioana Romaniei va evolua in preliminariile Champions League. Va intalni Virtus in turul 1 și Maccabi Tel Aviv in turul al…

- Gigi Becali incearca sa faca din FCSB o adevarata putere și la nivel european, dupa ce echipa a reușit sa caștige din nou, dupa noua ani, titlul de campioana a Romaniei. Primele trei transferuri anunțate deja de patronul de la FCSB sunt David Kiki, Daniel Popa și Marius Ștefanescu, dar Gigi Becali a…

- Gigi Becali (65 ani), patronul FCSB, pregatește o adevarata lovitura in aceasta perioada de mercato, in vederea preliminariilor Champions League. Presa din Africa de Sud scrie despre interesul latifundiarului din Pipera in ceea ce il privește pe atacantul Tshegofatso Mabasa, golgheterul campionatului…

- Gigi Becali a promis ca va face 5 sau 6 transferuri pentru ca FCSB sa se califice in grupele unei competiții europene. David Kiki (30 de ani), fundaș stanga, și Daniel Popa (28 de ani), atacant central, sunt aproape ajunși in curtea „roș-albaștrilor”. In presa au aparut informații ca Tudor Baluța (25…

- Daniel Popa (28 de ani), atacantul care va face pasul la FCSB, declarase in trecut ca este susținatorul echipei lui Gigi Becali. Daniel Popa a fost jucatorul lui Dinamo intre 2016 și 2021. In aceasta perioada, atacantul a inscris 17 goluri in cele 104 meciuri jucate pentru „caini”. Pe langa acestea,…

- Radu Constantea, președintele de la U Cluj, a anunțat ca cei de la FCSB vor achita clauza de reziliere a atacantului Daniel Popa (28 de ani). Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a anunțat astazi ca il vrea pe Daniel Popa și va incepe negocierile cu U Cluj pentru a-l aduce pe fostul dinamovist. Clauza…