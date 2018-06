Stiri pe aceeasi tema

- Diego Maradona a fost transportat, marți seara, la spital dupa victoria dramatica a Argentinei in fața Nigeriei, scor 2-1. Sud-americanii s-au calificat astfel in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia.

- Parcursul de pana acum al Argentinei la Campionatul Mondial poate fi caracterizat cu ușurința un adevarat dezastru. Sud-americanii iși joaca astazi ultima șansa de a se califica in optimile de finala, iar cuvantul de ordine in partida cu Nigeria este victoria. De partea cealalta, Nigeria are la dispoziție…

- Un tanar s-a sinucis dupa infrangerea Argentinei cu Croația, de joi, in grupa D a Mondialului din Rusia, conform news18.com. Cadavrul lui Dinu Alex a fost descoperit plutind pe raul Meenachil, din India. Alex...

- Selectionerul Nigeriei, germanul Gernot Rohr, a explicat victoria contra Islandei (2-0), in grupa D a Cupei Mondiale din Rusia, prin schimbarea strategiei si a sistemului de joc, iar ''Super Vulturii'' au acum o sansa reala sa se califice in optimile de finala. ''Super Vulturii''…

- Starul argentinian Lionel Messi a avut o prestatie apatica in meciul cu Croatia (0-3), disputat joi in Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, fapt certificat si de statistica, conform careia atacantul sud-american a dat doar 32 de pase, mai putin decat portarul Willy Caballero (36), relateaza…

- Jorge Sampaoli, selecționerul Argentinei, a pierdut complet vestiarul și situația de sub control dupa infrangerea cu Croația, 0-3. Presa de la Buenos Aires vorbește chiar despre demiterea selecționerului inaintea meciului crucial cu Nigeria. Ole a lansat ipoteza instalarii lui Jorge Burruchaga, campion…

- Haos la Croația: Nikola Kalinici a fost trimis acasa din cauza ca n-a vrut sa intre in meciul cu Nigeria , de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 ! ”Șahiștii” au inceput perfect la turneul final: 2-0 cu Nigeria , in meciul de debut din grupa D. Scandalul, insa, pandea la ușa. Presa croata a…

