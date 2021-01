Doi excursioniști surprinși de o avalanşă în Elveţia, salvați de câinii lor Doi excursioniști surprinși duminica de o avalansa în Elvetia au fost salvați de câinii lor, relateaza Mediafax.

Turiștii au fost surprinși de avalanșa în Valea Avers din Elveția, puțin dupa ora 15.00.

Cei doi excursioniști au fost acoperiți de troienele de zapada, nu și câinii lor, care au început sa latre puternic și au atras atenția unor schiori.

La aproximativ 15-20 de minute dupa avalanșa, schiorii au observat mâinile uneia dintre victime. Cealalta era complet îngropata în zapada, conform Reuters.

Schiorii i-au scos pe cei doi excursioniști

Sursa articol: hotnews.ro

