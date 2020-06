Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul crescut de FC Universitatea Cluj, Laurențiu Rus se întoarce la clubul care l-a format. Dupa ce și-a petrecut perioada junioratului în tricoul alb-negru, în 2004, la vârsta de 19 ani, mijlocașul clujean parasea echipa Universitații și se alatura gruparii Liberty…

- Muțiu, 25 de ani, a jucat în sezonul precedent la Farul Constanța și îl va înlocui la Universitatea Cluj pe Cosmin Dur-Bozoanca, cel care se va reîntoarce la Viitorul Constanța. Bozoanca a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la „U” în ultimele doua…

- Marti, 23 iunie, s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul cu fonduri europene depus in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 ”Amenajare Parc Ostroveni”, cu o valoare totala de 1.775.365,17 lei, din care finantare nerambursabila – 1.739.857,87 lei, contributia bugetului local…

- Diana Samant este noul pivot al Universitatii Cluj, fiind transferata de la Gloria Bistrita, echipa la care din pacate nu a primit foarte multe sanse. Sportiva de 19 ani a facut primii pasi în handbal la LPS Banatul Timisoara, ulterior fiind transferata la Clubul Sportiv Marta Baia Mare.…

- Universitatatea Cluj va juca în primele patru etape cu trei echipe nou promovate și cu Gloria Buzau, formație care s-a întarit serios în aceasta vara. Trupa lui Alex Curescu va juca primul meci în deplasare împotriva nou promovatei sosita de pe locul al…

- Farul Constanța, echipa patronata de Ciprian Marica, a anunțat ca Ianis Zicu va fi antrenorul echipei și-n sezonul viitor. La prima experiența ca antrenor, Ianis Zicu (36 de ani) se afla cu Farul pe locul 10 in Liga 2, inainte ca sezonul sa se suspende din cauza pandemiei de COVID-19 și nu va juca in…

- Handbalista Marina Dumanska, sora mai mica a portarului nationalei, Iulia Dumanska, va debuta in Liga Nationala, cu Universitatea Cluj, cu care a semnat un contract pentru viitoarea stagiune, anunța news.ro.Marina Dumanska are 20 de ani si este tot portar, iar ultima data a jucat in liga secunda,…

- Miercuri, 29 aprilie 2020, la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, s-a semnat Contractul de finantare pentru proiectul ”Dezvoltare locala in comunitati marginalizate. Componenta 1 – Colonie Nuci”. Valoarea totala a proiectului este de 8.251.144,87 lei, din care contributia locala,…