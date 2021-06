La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Limba și literatura romana) au fost prezenți 4688 de candidați (96,97% din totalul candidaților inscriși la proba). Proba s-a desfașurat luni, 28 iunie, in 21 centre. Pentru tentativa de frauda au fost eliminați 2 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la […] The post Doi elevi suceveni eliminați la prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat pentru tentativa de frauda first appeared on Suceava News Online .