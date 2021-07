Stiri pe aceeasi tema

- Doi absolventi de liceu, beneficiari ai Centrului de Servicii Sociale Bucium, au promovat examenele Bacalaureatului cu unele dintre cele mai mari note, a anuntat, marti, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe. Potrivit acestuia, Narcisa a obtinut media 9,93 la Bacalaureat, iar Stefan –…

- Forțe de ordine impresionante au fost mobilizate luni in județul Iași, dupa ce o fetița de 8 ani a plecat de acasa. Dupa o zi și o noapte de cautari, minora a fost gasita. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, luni, cu privire la faptul ca o minora de 8 ani a plecat, in cursul dimineții, […] The post…

- Examenul national de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) incepe luni cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Pentru sustinerea probelor scrise s-au inscris peste 133.000 de absolventi de liceu. „Examenul national de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa…

- O femeie a fost nevoita sa cheltuiasca 50.000 de lei pe teste PCR, pentru a-și putea vedea mama, care a fost internata intr-un spital privat. Cornelia Bejan, profesoara la o universitate din Iași, a dat zilnic sau la doua zile intre 220-250 de lei pentru a face un test PCR ca sa poata merge la mama…

- Un barbat din Neamț a ajuns cu insuficiența renala severa la spital dupa ce, timp de un an, a luat pastile antiinflamatorii preventiv anti-COVID. Barbatul are 52 de ani și, de doua zile, a fost transferat pe secția de Nefrologie a Spitalului Clinic Constantin Ion Parhon din Iași. El risca sa nu-și recupereze…

- Evaluarea Nationala pentru pentru elevii de clasa a II-a incepe, marti, cu probele scrise la Limba romana si Limba materna. Probele scrise la Limba romana si Limba materna din cadrul evaluarii din clasa a II-a (EN II) vor fi urmate de testele de citire la aceste discipline. Probele de citire vor avea…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

