Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi au fost amendati de jandarmi cu 2.000 de lei pentru ca au pulverizat spray lacrimogen intr-o scoala din municipiul Tulcea. Nicio persoana nu a avut de suferit in urma acestui eveniment, informeaza News.ro . Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, joi, jandarmii…

- Doi elevi au fost amendati de jandarmi cu 2.000 de lei pentru ca au pulverizat spray lacrimogen intr-o scoala din municipiul Tulcea. Nicio persoana nu a avut de suferit in urma acestui eveniment, conform news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, joi,…

- Astazi, in jurul orei 11.00, jandarmii au fost solicitati sa intervina intr-o școala din municipiul Tulcea, ca urmare a folosirii unui spray iritant lacrimogen de catre doi elevi.Cu ajutorul sistemelor de supraveghere video, jandarmii au reușit sa-i identifice pe cei doi elevi, cu varste de 16, respectiv…

- Jandarmii tulceni au amendat joi dimineata, 9 decembrie, doi elevi in varsta de 16 ani, respectiv, 17 ani, pentru ca au pulverizat spray lacrimogen in fata unei clase din cadrul unitatii scolare in care invata. Evenimentul nu a fost soldat cu persoane ranite.Oficial de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean…

- O profesoara a ajuns la spital, iar un elev la Poliție dupa ce tanarul ar fi pulverizat spray lacrimogen in clasa, iar cadrul didactic s-a intoxicat. Incidentul a avut loc in acesta dimineața la Liceul cu Program Sportiv din Iași.

- O profesoara de la Liceul Sportiv din Iasi a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce un elev a pulverizat spray iritant lacrimogen in sala de curs, iar femeii i s-a facut rau. Politistii Sectiei nr. 2 Politie Iasi au fost sesizati despre faptul ca unei profesoare de la Liceul Sportiv i s-ar fi facut rau…

- Astazi, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 10.30, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Iași au fost sesizați despre faptul ca, unui cadru didactic din mun. Iași i s-ar fi facut rau din cauza inhalarii vaporilor unui spray iritant lacrimogen. Din primele verificari efectuate de polițiști, a rezultat ca un…

- Trei tineri l-au talharit pe un iesean pe 10 septembrie, seara. Acestia i-au dat cu spray lacrimogen in ochi, apoi i-au furat banii si castile. Redam comunicatul oficial. "Astazi, 29 septembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi,…