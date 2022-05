Doi elevi din Simeria au predat, la sediul poliției, un portmoneu cu bani și acte Spiritul civic și cinstea, calauze in viața pentru doi elevi din Simeria La sediul Poliției Orașului Simeria, s-au prezentat doi minori de 11, respectiv 12 ani care au predat un portmoneu in care se afla suma de 370 lei, precum și doua acte de identitate, pe care l-au gasit pe o banca in parcul din centrul orașului Simeria. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca, portmoneul aparținea unei persoane de sex feminin in varsta de 69 ani din Simeria, caruia i-a fost restituit. Minorii sunt elevi in clasa a V- a la Școala Gimnaziala „Sigismund Toduța” din… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 mai 2022, ora 19:21, un barbat in varsta de 45 de ani, a fost depistat in trafic de catre politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Simeria, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 700, pe raza localitatii Santandrei, care avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- In data de 11 mai 2022, in jurul orei 20:30, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata de o femeie din localitate cu privire la faptul ca nepotul sau, BIRLA PARASCHIV-ADELIN (foto), de 26 ani, la data de 08 mai 2022, a plecat de la domiciliul concubinei sale (din municipiul Vulcan) și nu a mai…

- Politistii hunedoreni vor fi la datorie, in perioada urmatoare, pentru ca locuitorii judetului sa se bucure, in liniste, de sarbatoarea Invierii Domnului In perioada 22-25 aprilie a.c., peste 250 de politisti vor actiona, zilnic, pe raza judetului Hunedoara, in cadrul dispozitivul…

- La data de 19 aprilie 2022, in jurul orei 06:15, politistii au oprit in trafic, strada Rotarilor, din Hunedoara, autoturismul condus de un tanar in varsta de 23 de ani, din Republica Moldova, care avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. Tanarul, tot in data de 19…

- In data de 10 aprilie a.c., la ora 14:50, politistii rutieri au oprit in trafic, pe strada Atelierului, din orașul Simeria, autoturismul condus de o femeie, careia i-au solicitat sa prezinte documentele persoanele si documentele autoturismului pe care il conducea. La solicitarea polițistului…

- In fiecare an, odata cu sarbatoarea prilejuita de Buna Vestire, politistii romani isi celebreaza ziua. Anul acesta, Politia Romana aniverseaza 200 de ani de atestare documentara. A devenit deja o traditie ca, in contextul acestei aniversari, politistii sa se afle alaturi de cetateni pentru a sarbatori.…

- Spirit civic din partea unui barbat de 81 de ani din Alba Iulia: A gasit o verigheta din aur, pe care a predat-o poliției Spirit civic din partea unui barbat de 81 de ani din Alba Iulia: A gasit o verigheta din aur, pe care a predat-o poliției Un barbat din Alba Iulia a predat politiei o verigheta din…

- In data de 10.03.2022, polițiștii Postului de Poliție Sarmizegetusa au fost sesizați de un barbat din comuna Rau de Mori, despre faptul ca persoane necunoscute au sustras catalizatorul de la autoturismul sau, ce era parcat pe marginea DN 68. In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub…