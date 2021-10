Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 11 octombrie 2021, s-a desfasurat sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa de subprefectul cu atributii de prefect, Tudorita Lungu, in care a fost analizata situatia privind incidenta cumulata a cazurilor…

- Sambata, 2 octombrie 2021, s-a desfasurat sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa de subprefectul cu atributii de prefect, Tudorita Lungu, in care a fost analizata situatia privind incidenta cumulata a cazurilor…

- Peste 6.800 de elevi clujeni care desfasurau cursurile fata in fata au acum activitatea scolara suspendata, din cauza cazurilor de COVID-19 confirmate, potrivit datelor oficiale, potrivit agerpres.ro. Potrivit informatiilor colectate de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) la nivelul tuturor…

- Un numar de 51 de clase din peste 30 de unitati scolare din judetul Bacau isi desfasoara cursurile online, in urma cazurilor de COVID-19 inregistrate la elevi si cadre didactice. Potrivit unei informari transmise marti de Prefectura Bacau, pana in prezent, 39 de elevi si 14 profesori au fost confirmati…

- Membrii Comitetului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau (ADIB) s-au reunit marți, 14 septembrie, in cadrul unei ședințe avand ca tematica centrala situația sistemului de alimentare cu apa din județ. S-a pus accent in special pe pierderile, de anul trecut, inregistrate in sistemele…

- Activitatea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului municipal Onești a fost grav perturbata dupa ce trei cadre medicale – doi medici și o asistenta – au fost depistați pozitiv la testul COVID deși erau vaccinați. Conform celor declarate de managerul spiatalului, Gelu Neculcea, depistarea celor trei…

- Au fost impuse restricții intr-o alta comuna din județul Cluj din cauza cazurilor de COVID-19. In comuna Margau restricțiile au fost prelungite. Autoritațile din județul Cluj au transmis ca in comunele...

- Firmele și micile afaceri de familie, de tip PFA, vor putea beneficia de eșalonarea datoriilor la stat. Prevederea este inclusa intr-un proiect de act normativ aflat in dezbatere publica pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice. Masura se impune in contextul situației epidemiologice in care starea…