Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Primarie, Prefectura si Directia de Sanatate Publica a venit randul IPJ Ialomita. Opt politisti au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Noi imbolnaviri au fost inregistrate si in centrele DGASPC.

- Un copil din Sectorul 2 al Capitalei a fost adus luni la școala, deși tatal era confirmat pozitiv cu COVID-19 . Instituția in care tatal lucreaza a anunțat centrul unde copilul locuiește ca barbatul este pozitiv, iar conducerea acestui centru social a anunțat, la randul ei, școala. Conducerea unitații…

- Patru elevi au fost confirmati cu COVID-19 la Colegiul National Militar Alba Iulia, existand posibilitatea ca unitatea de invatamant sa intre in scenariul rosu, anunta alba24.ro.Conform alba24.ro, este vorba despre trei elevi din doua clase a IX-a: unul din Alba Iulia, altul din Maramures…

- Direcția de Sanatate Publica, transmite ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 33 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2(3 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 31 și 81de…

- Alți cinci polițiști de la Municipala au fost confirmați cu COVID-19 in Eveniment / on 24/07/2020 at 16:16 / Dupa ce, zilele trecute, patru dintre polițiștii care-și desfașoara activitatea la Poliția Municipiului Alexandria au fost confirmați cu COVID-19, vineri, pentru alți cinci oameni ai legii,…

- Au fost confirmate 10 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 24 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 653. In județ sunt 171 de CAZURI ACTIVE. De asemenea…

- Doi angajați ai ISU Teleorman, confirmați cu COVID-19 in Eveniment / on 22/07/2020 at 09:15 / In ciuda masurilor sporite de protecție luate de autoritați, noul coronavirus iși face simțita prezența in instituțiile publice din județ. Astfel, dupa ce, zilele trecute, au fost confirmați cu COVID-19…

- Numarul jucatorilor dinamovisti confirmati pozitiv la testarile efectuate in aceasta saptamana a ajuns la 10. Toti reprezentantii echipei vor reface zilele urmatoare testul Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19, conform prevederilor legale stabilite de ordinul comun al Ministerului Tineretului…