Doi elevi de la un liceu din Suceava, răniți cu un cuțit de un coleg. Agresorul a fost prins Un elev de 18 ani, elev in clasa a XI-a la Colegiul Tehnic din Radauți a fost ridicat de polițiști, miercuri, dupa ce și-a ranit cu un cuțit doi colegi de liceu. Acesta este cercetat penal, au transmis reprezentanții IPJ Suceava. Incidentul a avut loc miercuri intr-un restaurant din Radauți, județul Suceava, iar poliția a fost sesizata prin apel la 112 in jurul orei 14.00. „Dupa agresiune, autorul a fugit, insa echipajele deplasate cu operativitate l-au identificat in zona in circa 15 minute și l-au preluat in custodie pentru audieri și celelalte activitați procedurale. In urma cercetarilor efectuate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

