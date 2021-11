Stiri pe aceeasi tema

- Cei care sustin ca viata s-a mutat pe Internet nu gresesc prea tare. Cele mai recente statistici arata un numar ingrijorator de videoclipuri vizionate pe TikTok. Iar timpul petrecut de oameni pe retelele sociale creste pe zi ce trece. Viata oamenilor se imparte acum in postari, tweet-uri,…

- Pentru prima oara in istoria filmului romanesc, un actor internațional, nominalizat la Oscar, va interpreta rolul unei personalitați romanești. John Malkovich, nominalizat de doua ori la premiile Oscar, il va juca pe Sergiu Celibidache, marele dirijor roman, in coproducția romano-britanica Cravata Galbena.…

- Nu este o noutate ca in ziua de astazi, prin intermediul tehnologiei, tot mai mulți escroci reușesc sa iși puna in aplicare planurile meschine și sa-i inșele pe toți cei care le pica in cale, in special din punct de vedere financiar. Era tehnologizarii a adus, odata cu sine, noi mijloace de escrocherie…

- Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa pe 9 martie. Josephine are aproximativ șase luni, crește pe zi ce trece dupa cum se poate vedea chiar in imaginile pe care parinții ei le posteaza in mediul online. Acum, intr-un clip postat pe Internet, prezentatoarea de la Antena 1 le-a povestit urmaritoarelor…

- Cornelia Levonian a fost profesor de istorie la Colegiul Energetic Constnata in perioada 1990 2007. Este doliu in invatamantul din judetul Constanta. O cunoscuta profesoara de istorie s a stins din viata. Anuntul a fost facut de rudele indurerate. "Cu nespusa durere in suflet, familia anunta trecerea…

- Moarte suspecta pentru o intreaga familie din Statele Unite ale Americii! Incepand de la o fetița de un an, parinții acesteia și terminand cu cainele lor, toți au fost gasiți fara viața pe un traseu de drumeție, intr-o zona indepartata a padurii Sierra. Dupa ce au fost raportați disparuți, autoritațile…

- Iorgu Macsim, soțul femeii de 47 de ani din Iași gasita fara viața in locuința, a fost reținut de catre polițiști, fiind principalul suspect in cazul morții partenerei sale. De meserie polițist de frontiera, barbatul a fost cel care de la locul tragediei a anunțat organele legii de decesul soției.