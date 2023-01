Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar la București se pot identifica deținatorii de conturi false pe Facebook ci și la Cluj Napoca. Doar la Carei procurorii trag de timp și ne aburesc cu motive puerile in cazul pagini cu amenințarea cu moartea la adresa familiei administratorului Buletin de Carei. Nu pentru mult timp pentru ca adevarul…

- Dupa ce a fost ironizata pe rețelele de socializare de catre doi elevi școala generala, o profesoara din Cluj i-a dat in judecata pe parinții minorilor, care acum trebuie sa ii plateasca despagubiri. Copiii, elevi in clasa a VII-a la acea vreme, au publicat pe un cont fals de Facebook, dar si pe grupul…

- O profesoara din Cluj-Napoca, satula de ironiiile unor elevi, i-a dat in judecata și a obținut daune morale in valoare de 30.000 de lei. Parații i-au fost elevi in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala „Ion Agarbiceanu” din Cluj-Napoca, in anul școlar 2018-2019, iar profesoara a decoperit in luna martie…

- O profesoara din Cluj-Napoca va primi despagubiri in valoare de 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele sociale. In anul scolar 2018-2019, cand profesoara era si diriginta la clasa a VII-a C de la Scoala Gimnaziala „Ion Agarbiceanu” din Cluj-Napoca, inainte cu o zi…

- O profesoara din Cluj-Napoca va incasa 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele sociale. Copiii, elevi in clasa a VII-a la acea vreme, au publicat pe un cont fals de Facebook, dar si pe grupul de WhatsApp al clasei imagini ce ilustrau o maimuta, menite sa denigreze…

- O profesoara din Cluj-Napoca va incasa 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele sociale. Copiii, elevi in clasa a VII-a la vremea faptelor, au publicat pe un cont fals de Facebook, dar si pe grupul de WhatsApp al clasei imagini menite sa o denigreze pe profesoara,…

- O profesoara din Cluj-Napoca a primit despagubiri in valoare de 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele sociale.Copiii erau in momentul producerii incidentului in clasa a VII-a și au publicat pe un cont fals de Facebook, dar si pe grupul de WhatsApp al clasei imagini…

- O profesoara din Cluj-Napoca va incasa 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele sociale. Copiii, elevi in clasa a VII-a la acea vreme, au publicat pe un cont fals de Facebook, dar si pe grupul de WhatsApp al clasei imagini ce ilustrau o maimuta, menite sa denigreze…