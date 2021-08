Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetațeni din Timiș au donat Consiliului Județean un imobil, impreuna cu terenul aferent, in valoare de 566.000 lei, echivalentul a 116.000 euro. Dorința acestora, transcrisa intr-un contract, este ca imobilul sa fie atribuit spre administrare Direcției Generale de Asistența Sociala și protecția…

- Un angajat al Centrului de Recuperare Neuropsihica Calinesti din judetul Prahova a fost retinut, luni, dupa ce ar fi lovit un pacient care ulterior a murit, informeaza Agerpres . Potrivit unor surse judiciare, suspectul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte si doua infractiuni purtare abuziva.…

- E oficial: Valcea nu mai are copii de dat spre adoptie. Situatia se regaseste si in alte judete, dar nu prea se discuta despre asta, sustine directorul Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Nicolae Badea.

- Autoritatile din Salaj au constituit, la finalul lunii iunie, un grup de lucru care isi propune gestionarea problemei mamelor minore, in conditiile in care s-a constat o crestere, in ultimii ani, a acestui fenomen la nivelul judetului. Potrivit unei informari de presa data publicitatii vineri, de…

- Mare bucurie, mare, s-a strecurat in sufletele pline de emoție ale reprezentanților Casei de Tip Familial ( CTF) DANIEL din Borlești, dar și a d-nei Mariana Dragos – directorul general al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Satu Mare, cand au aflat ca BOITOR GABRIELA JOSEFINA,…