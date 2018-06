Stiri pe aceeasi tema

- Prin incheierea penala nr. 25/DL/30.05.2018, pronuntata in dosarul nr. 1150/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 30 mai 2018, pana la data de 28 iunie 2018, inclusiv,…

- Doi tineri au fost retinuti 24 de ore pentru trafic de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii. Cannabis, comprimate ecstasy, cocaina, ciuperci halucinogene s.a. au fost gasite si ridicate de catre politisti si procurori. Miercuri, 9 mai, politisti din cadrul Brigazii de Crima Organizata…

- La data de 4 mai a.c., o patrula mixta polițist – jandarm, din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu, in timp ce efectua serviciul de patrulare in zona barajului ce face legatura intre strada Digului și strada Barajelor, a observat un autoturism suspect in care se aflau mai mulți tineri. In…

- In doua zile de chef pe litoral, pe 30 aprilie si 1 mai, jandarmii Gruparii Mobile Constanta care se aflau in misiune de mentinere si asigurare a ordinii si sigurantei publice in Mamaia si Vama Veche au surprins 11 persoane cu varste cuprinse intre 22-37 ani, care isi confectionau tigarete artificiale…

- Mai multe echipaje de la Poliție dar și mascați au intervenit azi, 23 martie, in jurul orei 13.00 pe platoul din fața Palatului Administrativ pentru a anihila cațiva traficanți de droguri. Este vorba despre un scenariu „regizat” de catre oamenii legii cu ocazia „Zilei Poliției Romane”. Potrivit scenariului,…

- Doi tineri au fost escortați la poliție dupa ce au fost depistați cu masa vegetala asupra lor. Unul din ei a fost observat pe șos. Hancești, el s-a dovedit a fi in varsta de 26 ani si asupra lui au fost depistate substante narcotice de origine vegetala.