- Ministrul de Externe al Bulgariei, Ekaterina Zaharieva (foto), a anunțat ca doi diplomați ruși vor fi expulzați dupa ce procurorii au obținut probe ca ar fi implicați in activitați de spionaj, informeaza Reuters.Amabasada rusa la Sofia a confirmat ca celor doi diplomați li s-au dat 48 de ore sa paraseasca…

- Moscova a transmis vineri ca iși rezerva dreptul de a raspunde la decizia Bulgariei privind expulzarea celor doi diplomați ruși acuzați de spionaj, a informat ambasada Rusiei la Sofia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Presa rusa a relatat ca Bulgaria a declarat doi diplomați…

- Polițiștii de frontiera în cooperare cu ofițerii Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, au reținut un cetațean al Tadjikistanului, aflat în cautare ca fiind membru al organizației extremist-teroriste internaționale "DAESH", în timp ce intenționa…

- Guvernul britanic poate colabora cu compania chineza Huawei pentru realizarea de retele 5G fara sa-si compromita legaturile cu serviciile de informatii americane, a estimat luni seful serviciului britanic de informatii MI5, Andrew Parker, relateaza AFP.Aceste afirmatii ar putea alimenta speculatiile…

- Serviciul Roman de Informatii, prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor, asigura procurorilor de la Parchetul General, DNA si DIICOT accesul independent la sistemele tehnice prin care se realizeaza interceptarile comunicatiilor in cursul urmaririi penale, este concluzia unui raport intocmit…

- „Bulgaria trebuie sa limiteze furnizarea de echipamente militare ruse catre Serbia prin spatiul nostru aerian, deoarece astfel se va garanta securitatea în Balcani”, a declarat presedintele Centrului Euro-Atlantic de Securitate de la Sofia, Tvetan Tvetanov, potrivit site-ului Novinite,…

- Polițiștii de frontiera in comun cu angajații Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate și in cooperare cu Procuratura mun. Chișinau, au reținut patru cetațeni ai Afganistanului, printre care doi minori, care intenționau sa ajunga ilegal in una dintre țarile UE.

- Directorul Escadrilei 28 a Bulgariei, agentie guvernamentala care se ocupa in special cu transportul demnitarilor bulgari, a confirmat vineri pentru presa ca o aeronava Falcon in care se afla intre altele premierul Boiko Borisov a avut probleme la aterizarea la Sofia, in cursul diminetii, relateaza…