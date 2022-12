Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la subsolul unui bloc din Suceava, iar pompierii ajunsi acolo au constatat ca exista si un alt focar, la un bloc alaturat. Un barbat care s-a intoxicat cu fum a fost transportat la spital. Pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. ”Pompierii militari ai…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN 7 Deva-Arad dupa ce un autoturism in care se aflau trei cetațeni ucraineni a patruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 499+800 de metri, intre localitațile…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica intercontinentala, care a cazut in mare, in Zona Economica Exclusiva (ZEE) a Japoniei, a declarat premierul japonez, care a calificat ca fiind „absolut inacceptabil”. Racheta avea o raza de actiune suficienta pentru atinge teritoriul SUA, a menționat ministrul…

- O mașina a cazut in Lacul Floreasca, vineri dimineața. In autovehicul se aflau doi barbați, care au fost transportați la spital. Accidentul s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 07.00, pe podul Floreasca. O mașina a cazut in lac și a fost acoperita de apa, imediat ce a daramat gardul de beton.…

- Treisprezece persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat. ”Astazi de dimineata, la ora 04.02, pe…