Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, a anuntat, duminica, Politia Romana. “Avand in vedere cazul de talharie urmata de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, Centrul de Informare si…

- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu , pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord. Este vorba despre Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghița. Poliția Romana anunța…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi. Ei au fost depistati in Marea Britanie., iar politistii continua cercetarile pentru prinderea celui de-al treilea suspect. Potitia Romana anunta, duminica, prinderea a doi dintre suspectii in cazul uciderii…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi. Este vorba despre Minae Marian Crstian și Ghița Laurențiu, care se aflau in Regatul Unit. „In urma cooperarii polițienești internaționale, dintre autoritațile romane și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit…

- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu , pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord. Este vorba despre Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghița. Poliția Romana anunța…

- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord.Poliția Romana anunța duminica faptul ca in urma cooperarii polițienești internaționale,…

- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord.

- Excelenta Sa Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a vorbit, intr-un interviu realizat de Loredana Negrila pentru emisiunea “Brilliant”, de la TVR INFO, despre incercarile de diminuare a traficului de carne vie, mai ales ca