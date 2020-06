Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru polițiști acuzați de moartea lui George Floyd au refuzat sa achite cauțiunea stabilita de judecatorul din Minneapolis, un milion de dolari, astfel ca urmeaza sa fie condamnați la ani grei de inchisoare, potrivit CNN.J. Alexander Kueng, Thomas Lane și Tou Thao au aparut in instanța la o zi…

- Acuzatiile formulate miercuri de procuratura statului american Minnesota impotriva a patru fosti politisti din Minneapolis prezinta detalii despre ultimele clipe din viata lui George Floyd, barbatul de culoare ucis in 25 mai si a carui moarte a fost urmata de proteste de strada violente in Statele Unite,…

- In numeroase orașe din SUA au loc proteste violente fața de moartea lui George Floyd, iar numarul arestarilor a crescut in fiecare zi, ajungand la peste 10.000, scrie Associated Press.Cele mai multe arestari au avut loc in Los Angeles, New York, Dallas și Philadelphia, multe persoane fiind reținute…

- Procurorul care investigheaza moartea lui George Floyd in Minneapolis a reclasificat faptele drept omucidere voluntara, acuzandu-l pe ofițerul de poliție care l-a asfixiat pe Floyd de „omor premeditat”.Ceilalți trei ofițeri de poliție de la fața locului sunt acuzați și ei in același dosar, a anunțat…

- Avocatul și politicianul american Amy Klobuchar a declarat, miercuri, ca cei patru foști ofițeri de poliție care au fost implicați in arestarea lui George Floyd sunt acuzați in acest caz, dupa decesul cetațeanului afro-american, noteaza CNN.Avocatul general din Minnesota, Keith Ellison, a extins acuzațiile…

- Opt minute și 46 de secunde a stat ofiterul de poliție Derek Chauvin cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, potrivit unei reconstituiri a presei americane. New York Times a pus cap la cap filmarile de pe camerele de supraveghere din zona, dar și ale martorilor, facand filmul minutelor dinaintea morții…

- Arestat dupa ce a fost acuzat ca a folosit o bancnota falsa pentru a cumpara țigari dintr-un magazin din Minneapolis, George Floyd a stat timp de 8 minute și 46 de secunde cu genunchiul unui polițist pe gatul sau, in ciuda rugaminților disperate și a strigatului repetat: ”Nu pot sa respir”. New York…

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.