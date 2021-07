Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre raniții in explozia dintr-o hala de reciclare din Popești Leordeni vor fi transferați in Germania. Ministerul Sanatații anunța ca exista solicitare de transfer in strainatate pentru cei 2 pacienți internați la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni. Departamentul pentru Situații de Urgența a…

- Un al doilea barbat, ranit in explozia de la Petromidia a decedat. Anuntul a fost facut de societate, printr un comunicat de presa. Barbatul se afla in Germania, dupa ce a fost transferat alaturi de un alt coleg de la Spitalul de Arsi din Capitala."Cu adanc regret, va anuntam ca in cursul zilei, unul…

- Cei doi pacienți cu arsuri grave dupa explozia de la rafinaria Petromidia, din Navodari, au fost duși, luni, la o clinica din Offenbach, Germania, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a…

- Cei doi barbați, care au suferit arsuri in urma exploziei de la Petromidia, au fost transferați, luni, la o clinica din Germania. „O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat luni, 5 iulie, o misiune umanitara in Germania, pe ruta Otopeni – Offenbach…

- Cei doi barbați in varsta de 53 și, respectiv 58 de ani, care au suferit arsuri in urma exploziei și a incendiului ce au avut loc vineri, 2 iulie, la Rafinaria Petromidia, din Navodari, județul Constanța, ajung, in aceasta prima zi a saptamanii, in Germania. Cei doi au fost transferați in prima faza…

- Pacienții arși in explozia de vineri de la Petromidia și internați in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala vor fi transferați, luni, la o clinica din Germania. Angajatorul spune ca este dispus sa plateasca toate cheltuielile.

- Cei doi angajați cu arsuri grave dupa explozia de pe platforma Petromidia vor fi transferați in strainatate, cel mai probabil in cursul zilei de azi, dupa cum a declarat premierul Florin Cițu.

- KMG International a anuntat ca starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria Petromidia, internati in Bucuresti, este stabila, iar ei ar putea fi transferati la o clinica de specialitate din Europa, primind acordul medicilor in acest sens.