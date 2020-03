Stiri pe aceeasi tema

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…

- A patra persoana confirmata cu noul coronavirus a fost internata, marți, in Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, iar in prezent nu are febra sau alte simptome ale bolii. Doua familii care locuiesc in apropierea casei barbatului sunt izolate la domiciliu, potrivit GCS.Potrivit…

- A patra persoana confirmata cu noul coronavirus a fost internata, marți, in Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, iar in prezent nu are febra sau alte simptome ale bolii. Doua familii care locuiesc in apropierea casei barbatului sunt izolate la domiciliu, au transmis autoritațile.…

- In Romania pacientii internati cu noul coronavirus au o stare stabila Foto: Arhiva. Starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv cu noul coronavirus si internati în prezent este în continuare stabila, informeaza, într-un comunicat, Grupul de Comunicare…

- Doi soti s-au prezentat, luni, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara, dupa ce recent s-au intors din Italia, iar acum acuza dureri in gat si tuse. Celor doi li s-au recoltat probe pentru a se stabili daca sunt infectati cu coronavirus.

- Bebelușul de 7 luni și cei doi adulți din Italia, internați luni, 24 februarie, in carantina la Spitalul de Boli infecțioase din Alba Iulia nu au coronavirus. Marți, 25 februarie, DSP Alba a facut publice rezultatele analizelor care au fost efectuate la Timișoara la Institutul Victor Babeș. Rezultatele…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania, unde a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. Tanarul a fost trimis de la Resita la Timisoara, unde a fost izolat si se asteapta rezultatele analizelor.Un tanar de 25 de ani din Resita, care a lucrat…