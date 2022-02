Stiri pe aceeasi tema

- „Am decis sa il chemam pe ministrul Caciu in Parlament, la Senat. Ministurl Caciu este total depașit de funcție, nu ințelege domeniul și face declarații total incoerente.Inflația este scapata de sub control, iar domnii Caciu și Ciolacu fac bambilici fiscal la televizor. Romania are nevoie de predictibilitate,…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, anunța faptul ca USR il va chema pe ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, sa dea explicații in Senat. De asemenea, in Camera Deputaților va fi chemat ministrul Energiei, Virgil Popescu, care nu a mai apucat sa anunțe masurile, din cauza scandalului iscat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarant, astazi, ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, are multe explicații de dat in ceea ce privește criza din energie. El a spus ca nu ii poate cere premierului Nicolae Ciuca „evidențe”

- O intalnire intre membrii coalitiei de guvernare pe tema masurilor din domeniul energiei va avea loc luni. In cadrul sedintei ar putea fi stabilite masurile pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele crizei provocate de cresterea preturilor la energie electrica si gaze. Surse politice,…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a vorbit despre ce s-a discutat in ultimele zile la consultarile de la Cotroceni intre președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și o parte din miniștri. Ministrul Dezvoltarii a precizat joi seara pe B1 TV, ca președintele este preocupat de anumite teme,…

- Copreședintele AUR, George Simion, acuza imixtiuni ale unor ambasade in justitie sau in alte activitati institutionale, referindu-se la cazul in care este implicata senatoarea Diana Sosoaca, fosta sa colega de partid, cu ziariștii italieni. Simion amintește și de cazul Danileț. „Mi se pare suspect felul…

- Liderii coalitiei de guvernare PNL PSD si UDMR se reunesc luni seara, la ora 18.00, la biroul președintelui Senatului Florin Cițu, in prima sedinta de la investirea Guvernului Ciuca. Proiectul bugetului de stat pe 2022 și certificatul verde in forma finala se afla pe ordinea de zi a discuțiilor. Cele…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, va avea o intalnire de lucru la Palatul Victoria, vineri, la ora 11.00, cu premierul Nicolae Ciuca, cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu, cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, și cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. In cadrul discuției, care va avea loc imediat…