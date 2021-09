Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon al emisiunii Acces Direct incepe cu schimbari. Talk-show-ul difuzat pe Antena 1 va reveni pe micile ecrane incepand cu data de 6 septembrie, cand telespectatorii il vor putea urmari de la ora 16:30 pana la ora 18:00, de luni pana vineri.

- Un barbat de 31 de ani a lovit joi seara o femeie in varsta de 26 de ani care traversa impreuna cu cei doi copii ai sai o trecere de pietoni aflata pe strada Condurașilor din Arad. In urma impactului, mama și copiii au fost duși de urgența la spital, potrivit Special Arad.ro . Accidentul a avut loc…

- Martorii au filmat intreaga scena. In imagini se vede cum ce doi soferi coboara din masini, la semafor, si incep sa-si imparta pumni. La un moment dat, unul dintre barbati ia o bata si incepe sa-l loveasca pe celalalt.Chiar daca altercatia a avut loc sub ochii altor șoferi, nimeni nu a avut curajul…

- Gina Pistol, in varsta de 40 de ani a devenit pentru prima oara mam[, in primavara acestui an, c

d a venit pe lume micu’a Josephine. De atunci, viața ei și a lui Smiley s-a schimbat total. Vedeta a fost nevoieta sa se retraga de la cele doua emisiuni pe care le prezenta la Antena 1, „Asia Express”…

- Dupa mai bine de doi ani petrecuți in spatele gratiilor, fostul lider social-democrat, Liviu Dragnea, a fost eliberat din inchisoare. La ieșirea din Penitenciarul Rahova, Dragnea a vorbit despre stadiul in care a ajuns formațiunea pe care a condus-o, dar și despre ce a insemnat cei doi ani și doua luni…

- In cursul zilei de 8 iulie 2021, Benone Sinulescu (84 de ani) ar fi fost gasit inconștient in casa. Ionuț Pavel, fostul lui impresar, a acuzat familia solistului fiindca a decis sa il interneze intr-un centru paleativ, nu intr-un spital. „Benone Sinulescu nu a ajuns la spitalul de urgența, ci in clinica…

- BUCUREȘTI, 2 iul – Sputnik. O explozie a avut loc la rafinaria Petromidia din Navodari, iar o coloana groasa de fum este vizibila de la mare distanța. Se pare ca este vorba de explozia unor rezervoare la depozitele Rompetrol, urmata de incendiu. ”Martorii din Corbu au declarat ca și-au…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a vorbit, mar'i sear[, la Antena 3, despre alegerile pentru ;efia PNL ;i a lansat un atac la Ludovic Orban. "Este nevoie de o schimbare a conducerii PNL. partidul trebuie sa se primeneasca. Principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul este faptul ca, in…