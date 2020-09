Doi dintre hoții care i-au furat portofelul consului de la Miami, prinși Polițiștii au descins la doua locații unde au facut mai multe percheziții domiciliare dupa ce au identificat doi ditre cei tre atacatori care l-au jefuit pe consulul roman de la Miami. Astfe, cei doi suspecți au fost duși la audieri. Al treilea este, insa, de negasit. Potrivit anchetatorilor pentru capturarea celor trei hoți, polițiștii din Capitala au facut mai multe percheziții. Pe unul dintre barbați l-au adus de buna voie, in cazul celui de-al doilea au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare, iar pe cel de-al treilea nu l-au gasit la domiciliu, insa parinții lui s-au angajat sa-l… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

