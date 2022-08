Stiri pe aceeasi tema

- Se iau la intrecere cu sute de elevi din toata lumea si se intorc acasa glorioși. Si anul acesta, olimpicii noștri s-au clasat printre primii in competitiile internaționale. La matematica, fizica sau geografie, nu a existat lot al Romaniei care sa nu fie medaliat.

- Doi elevi din Romania au castigat fiecare cate doua titluri mondiale in 2022. Unul dintre ei poate deveni triplu medaliat mondial in acest an pentru ca va participa si la Olimpiada Internationala de Astronomie, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Mihai Alexandru Bratu si Vlad Stefan Oros…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca olimpicii romani au obtinut patru medalii si locul al treilea in lume la Olimpiada Internationala de Geografie. Doi elevi, unul din Iasi si altul din Bucuresti, au obtinut medalii de aur, un elev din Targu Jiu a obtinut medalia de argint, iar…

- Elevii romani au obtinut patru medalii de aur si una de argint la Olimpiada Internationala de Fizica, organizata online de Elvetia si care a reunit 369 de concurenti, a anunțat duminica, 17 iulie, ministrul educației, Sorin Cimpeanu.

- Romania a caștigat in total șapte medalii la a șaptea ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa (EGeo): trei de aur, una de argint și trei de bronz. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, le-a transmis felicitari caștigatorilor. Andreea Șoie (clasa a IX-a, la Colegiul Național „Iancu…

- Mihai Alexandru Bratu, elev in clasa a XI-a la Colegiul National Tudor Vladimirescu din Targu Jiu, a reusit performanta sa se califice la olimpiadele internationale atat la Geografie, cat si la Lingvistica.