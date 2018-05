Actorii Kit Harington si Rose Leslie, care au format un cuplu in serialul „Game of Thrones”, urmeaza sa se casatoreasca pe 23 iunie in Scoția. Kit Harington si Rose Leslie s-au cunoscut in anul 2012, chiar in timpul filmarilor pentru serialul „Game of Thrones”. Ei au interpretat rolurile lui Jon Snow, respectiv Ygritte, conform BBC. […] The post Doi dintre cei mai indragiți actori din „Game of Thrones”, Kit Harington si Rose Leslie, urmeaza sa se casatoreasca! Cand va avea loc mult așteptatul eveniment appeared first on Cancan.ro .