- Șeful celulei de criza a declarat ca atat cei mici, cat și antrenorul lor sunt pregatiți fizic și psihic pentru orele tensionate care urmeaza, informeaza Romania TV. Citeste si Copiii si antrenorul de fotbal captivi in pestera din Thailanda sunt teferi. Evacuarea lor este insa in suspans din…

- Salvatorii au inceput misiunea de scoatere la suprafata a celor 12 baieti si a antrenorului lor din pestera din Thailanda, care se afla blocati de peste doua saptamani in subteran, informeaza Mediafax. Echipele de salvare au intrat in pestera la ...

- Un salvator thailandez a murit in timpul operațiunii de salvare a celor 12 baieți și antrenorului lor de fotbal, care se afla inca din 23 iunie izolați intr-o peștera inundata. Samarn Poonan, fost membru al unitații de elita din Th...

- Un fost scafandru din Marina Thailandei a murit in incercarea de a-i salva pe cei 12 baieți și pe antrenorul lor de fotbal blocați intr-o peștera inundata din Thailanda, scrie BBC. Barbatul le dusese...

- Cei 12 copii si antrenorul lor fotbal care au ramas blocati intr-o pestera inundata din Thailanda sunt in stare buna de sanatate, potrivit unei inregistrari video ce a fost publicata miercuri, insa evacuarea lor ramane in suspans, potrivit agentilor de salvare care incearca sa scada nivelul apei acumulate…

- Autoritatile thailandeze sunt fortate sa gaseasca o solutie pentru a-i scoate la suprafata pe copiii blocati de 11 zile intr-o pestera. Initial, se vorbea despre faptul ca acestia ar putea ramane acolo cateva luni.

- 12 copii sunt blocați de o saptamana intr-o peștera din Thailanda. Echipele de salvare au reușit sa intre in peștera, dupa ce apele s-au mai retras, și urmeaza sa ajunga in locul in care cred ca se afla ce...

- Doisprezece copii fotbalisti si antrenorul lor se afla blocati de aproape doua zile intr-o pestera din nordul Thailandei dupa ce drumul de iesire le-a fost restrictionat in urma unei viituri, a anuntat luni politia locala, citata de DPA. ''O operatiune de salvare este in prezent…