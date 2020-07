Aproape doua treimi (64%) dintre romani vor alege, in vara acestui an, litoralul romanesc pentru petrecerea concediilor, in timp de doua din zece persoane au spus ca sunt interesate de achizitia unei locuinte de vacanta, in urmatorul an, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicat vineri. Conform datelor centralizate de catre dezvoltatorul imobiliar Nordis Group, cel mai mare interes pentru vacantele la malul marii din Romania a fost inregistrat in randul familiilor (78%) si tinerilor care nu sunt in prezent intr-o relatie (92%). Totodata, studiul releva si ca femeile sunt in pondere…