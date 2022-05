Stiri pe aceeasi tema

- Șapte categorii de pacienți din Romania beneficiaza, conform legii, de investigații medicale gratuite in maximum 5 zile, chiar daca furnizorul de investigații paraclinice a epuizat fondurile contractate cu casa de asigurari in momentul in care pacientul le solicita. Reprezentantii CNAS au explicat pentru…

- Social Pastilele de iodura de potasiu vor fi distribuite incepand cu jumatatea lunii aprilie / Zilele acestea, campanie de informare aprilie 4, 2022 10:32 Guvernul Romaniei și Ministerul Sanatații au demarat campania de informare a populației referitoare la modul de administrare și de pastrare a…

- Așa cum știm deja, pastilele de iod vor fi distribuite populației cu varsta intre 0 și 40 de ani, insa distribuirea comprimatelor va incepe abia in a doua jumatate a lunii aprilie. Autoritațile au decis sa amane procesul de distribuire a comprimatelor și asta deoarece - spun ele - prioritar este in…

- ​Distribuirea pastilelor de iod catre populație se amana pentru a doua jumatate a lunii aprilie, dupa ce medicii de familie au refuzat sa le distribuie, motivand ca aglomerația și birocrația iscate ar risca sa le blocheze activitatea medicala. Ministerul Sanatații anunța ca face mai intai campanie de…

- Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au propus, iar Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de Hotarare privind aprobarea programelor nationale de sanatate. Documentul stabilește cadrul legislativ pentru continuarea activitaților din cadrul programelor naționale de sanatate…

- Valabilitatea biletelor de trimitere și a recomandarilor medicale FOTO: Spitalul Victor Babeș din Timișoara. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Biletele de trimitere și recomandarile medicale pentru îngrijiri la domiciliu a caror valabilitate a fost prelungita în…

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie din Romania a trimis o scrisoare deschisa catre Administratia Prezidentiala, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in care atrage atentia ca ridicarea brusca a starii de alerta va duce la disfunctionalitati in sistemul…

- Cetatenii straini si apatrizii aflati in situatii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de aceleasi servicii medicale ca asiguratii romani, in baza documentului de trecere a frontierei acceptat de tara noastra, anunța Rador . Casa Nationala de Asigurari de Sanatate…