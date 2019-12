Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat ca vineri vremea va fi inchisa si va ploua in sud, in centru, local prin est, nord si pe spatii mici in rest. La munte vor predomina ninsorile, iar in Moldova. In estul Transilvaniei, dar si in nordul si centrul Munteniei, vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla tare la munte,…

- Sporul natural al populatiei Romaniei a ramas negativ in septembrie, cu un minus de 1.339 de persoane, fata de datele din aceeasi luna din 2018, cand se inregistrase un declin de 2.471 de persoane, potrivit informatiilor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- Cele 8 judete din provincia istorica nu au acces la nicio autostrada, iar de 30 de ani planurile guvernantilor in acest sens sunt doar pe hartie. Reprezentantii societatii civile spun ca politica statului roman in privinta infrastructurii este discriminatorie fata de locuitorii judetelor din Moldova.

- Populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa a fost, in 2018, de peste 13,51 milioane de persoane, cea mai mare pondere in total fiind consemnata in mediul urban, respectiv 98,7%, arata datele statistice oficiale, date publicitatii luni. Potrivit Institutului National de Statistica…

- In primele șapte luni ale anului 2019 au fost eliberate peste 740 de autorizații de construire, insa dezvoltatorii imobiliari au redus suprafata medie a apartamentelor. In luna iulie, la nivelul județului Brașov, au fost eliberate131 de autorizații de construire pentru cladiri rezidențiale (exclusiv…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna iulie 2019, fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 2.242 persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, ieri, AGERPRES. In luna iulie…