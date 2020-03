Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca șapte deținuți au fost izolați intr-un spațiu creat amenajat la Penitenciarul Jilava, dupa ce au fost suspecți de infecție cu COVID-19, se arata intr-u...

- Testele medicale la care a fost supus copilul de doi ani, suspectat de infectare cu coronavirus, au iesit negative. Amintim ca un copil de aproape doi ani a fost internat marti la Spitalul clinic municipal de boli contagioase pentru copii, cu suspiciune de coronavirus.

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020. Mai exact, barbatul a calatorit cu femeia de 38 de ani in…

- Al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19 a fost confirmat marti, un barbat de 47 de ani care a calatorit in acelasi avion cu femeia din Timisoara deja diagnosticata cu coronavirus. ”Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu…

- Un barbat in varsta de 33 de ani si o tanara in varsta de 19 ani, ambii din judetul Prahova, sunt suspectati de infectare cu coronavirus, autoritatile asteptand rezultatele analizelor. Tanara s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte de plecarea din tara.

- Managerul Institutului, medicul Adrian Streinu Cercel, a anunțat ca pacientul are o gripa sezoniera, pe care ar fi contactat-o la schi. Barbatul de 25 de ani lucreaza ca asistent medical intr-un spital din Germania, de langa Munchen. Acolo a ingrijit o familie de patru cetateni chinezi infectați cu…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la asistentul medical suspect de infectie cu coronavirus, ca va exista un rezultat de la Institutul Matei Bals in cursul zilei de miercuri,...

- Suspiciunea de coronavirus la femeia in varsta de 33 de ani din Suceava a fost infirmata, astazi, de rezultatele analizelor de laborator. Prefectura Suceava a transmis o informare in care se precizeaza ca pe toata perioada suspiciunii de infecție cu coronavirus, la sediul Instituției Prefectului a fost…